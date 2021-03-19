انتعاشة فنية لـ محمد منير.. أغاني «الاختيار2» وحفل غنائي في رمضان

يعيش الفنان محمد منير حالة فنية منتعشة هذه الفترة، بعدما تعاقد على غناء عدة أعمال فنية لمسلسل "الاختيار 2"، والذي يعد واحد من أكثر الأعمال الدرامية إنتظارًا خلال أيام شهر رمضان المبارك.وانتهى الكينج من تسجيل أغنية من ثلاثة أغاني سيقدمها خلال أحداث الحلقات والتي ستحمل اسم "ضالين" وهي من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي ومن ألحان أحمد فرحات، وسيتم الإفصاح عنها مع قرب عرض العمل الرمضاني.مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.في سياق متصل، تعاقد الكينج على إحياء حفل غنائي ضخم سيكون مليء بالابتهالات الدينية خلال الليلة الـ14 وهي منتصف شهر رمضان المقبل، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.