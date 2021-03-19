ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمقر وحدة طب الأسرة بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، ضمن القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والعديد من مسئولي الصحة والمركز.حيث تفقد المحافظ ومرافقوه عيادات القافلة الطبية التي تقوم بالكشف المجاني على المواطنين في التخصصات المختلفة ومنها النساء والتوليد والباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والصدر والجلدية والأسنان، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة مع تقديم وصرف العلاج للحالات بالمجان من صيدلية القافلة، على أن يتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات وعلاجها على نفقة الدولة.بالإضافة إلي أن القافلة تضم مسؤولي التثقيف الصحي والتوعية الصحية في كافة المجالات بهدف الوصول للمواطن ومنحه التوعية اللازمة مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما خضع المحافظ للكشف الطبي لقياس الضغط والسكر وتابع إجراءات الكشف على المواطنين.وأكد سعد على تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها لدعم القافلة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن القوافل وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم ومتابعة سير عمل القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا وفقا للخريطة التي أعدتها المحافظة لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة.