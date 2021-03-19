الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا جديدًا.. اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي 48 مسجدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.وجاءت مساجد الافتتاحات حسبما أعلنتها الوزارة كالآتي..1. أبو الحسن الشاذلى – رأس سدر2. السلام - الطور3. الهدى – أبو زنيمةمديرية أوقاف البحيرة4. عمر بن الخطاب - دمنهور5. الميهي – قرية الميهي - الدلنجات6. أم اللبن – قرية أم اللبن- أبو حمص7. النور – قرية محلة كيل – أبو حمص8. 46 أبيس –النورة – كفر الدوار9. عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمص10. الروضة – البرنوجي – مركز دمنهور11. عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهور12. النور – بوالينو - دمنهور13. مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوار14. التوبة – المعركة الرئيسية – مدينة بدرمديرية أوقاف كفر الشيخ15. الحفير – قرية 7 - الحامول16. الرحمة زهران – الفتح - مطوبس17. أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياض18. فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرق19. الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامول20. الشيخة صالحة- ع سلام - مطوبس21. حسين وهبة راغب – قرية محى بك - دسوق22. الرحمة – المرابعين – كفر الشيخمديرية أوقاف دمياط23. آلاء الرحمن – السنانية – كفر البطيخ24. النور – السنانية – كفر البطيخمديرية أوقاف أسيوط25. أولاد إسماعيل- النواورة مركز البدارى26. الرحمن – القوصية – مركز القوصية27. أبو بكر الصديق – منشية خشبة مركز القوصية28. الرحمن الغربي – بني هلال مركز القوصية29. التقوى – دير القصير مركز القوصية30. الهدى- القصير مركز القوصية31. العسقلاني – باقور مركز أبو تيج32. آل سويفي – بني سميع مركز أبو تيج33. سيف الله خالد بن الوليد – بني رافع مركز منفلوط34. عباد الرحمن – بني عدى مركز منفلوط35. أبو بكر الصديق – بني عدى البحرية مركز منفلوط36. مهني غيث – عرب العمايم مركز منفلوط37. الأنوار المحمدية – عزبة الجيش منقباد أسيوط38. بلال بن رباح – أسيوط الجديدة مركز الفتحمديرية أوقاف الفيوم39. مسجد قرية المأتين التابعة للوحدة المحلية بالحجر – مركز اطسامديرية أوقاف الشرقية40. الحاج محمد النجار- ههيا41. أبو بكر الصديق – عوض مرسي ديرب نجم42. المصطفى – بيشية عامر مينا القمح43. الكبير - النعامنة- منيا القمح44. الكريم بقرية المحمدية – منيا القمحمديرية أوقاف القليوبية45. الرشيدي – كفر منصور – إدارة برشوم46. التوحيد – كفر الشوبك – شبين القناطرمساجد الصيانة والترميم:مديرية أوقاف دمياط47. الفتح – الشيخ درغام - دمياطمديرية أوقاف الشرقية48. العباس- عزبة الرغلة كفر صقر