دراسة جديدة تكشف أفضل وقت لإجراء اختبار كورونا

كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، عن دراسة أمريكية حديثة أظهرت أن دقة نتائج اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد تختلف على مدار اليوم، مؤكدة أن فترة الظهيرة هي الوقت الأفضل لاجراء الاختبار، وذلك مقارنة بأوقات أخرى من اليوم.وفحص الباحث الأمريكي كانديس ماكنوتون، من المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" في ناشفيل بالولايات المتحدة، وزملاؤه، نتائج 30 ألف عينة اختبار "بي سي آر" تم إجراؤها في منطقة ناشفيل بين شهري مارس ويونيو العام الماضي، ووجدوا تباينًا في النسبة التي أعطت نتيجة إيجابية على مدى الـ24 ساعة في اليوم، كما كانت ذروة هذه النتائج الإيجابية حوالي الساعة 2 بعد الظهر.وأوضح الباحثون أن التفسير الأكثر ترجيحًا كان هو زيادة معدل التناثر الفيروسي (خروج الجسيمات الفيروسية في إفرازات الأنف واللعاب)، خلال فترة الظهيرة، وذلك بسبب التقلبات اليومية في كيفية تفاعل خلايا المناعة لدى الأشخاص مع فيروس كورونا.وذكرت الصحيفة أن الدراسات التي أجريت على فيروسات أخرى، مثل الإنفلونزا، وجدت أيضًا أن الأعراض وكذلك معدل التناثر الفيروسي قد يختلفوا على مدى الـ24 ساعة.