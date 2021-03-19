في عيده.. من هو القديس يوسف البتول؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد القديس يوسف البتول، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: لا نعرف الكثير عن حياة القديس يوسف، وليس هناك من وثائق تاريخيّة تخبرنا عن مكان وزمان ولادته أو موته لكن ما نعرفه، من خلال الكتاب المقدس والتقليد، هو أنّ يوسف خطيب مريم متحدّر من بيت داود الملك.وتابع: أن مار يوسف، ثالث أفراد العائلة المقدسة، قد مات بين يديّ يسوع ومريم، وبموته هذا أضحى شفيع الميتة الصالحة، التي يرجوها كل مؤمن.وأضاف: انتشر إكرام القديس يوسف، في جميع الأقطار، شرقًا وغربًا وشيدت على اسمه الكنائس، وتيّمن بحمل اسمه الكثيرون، وتأسست على شفاعته الأخويات، وأصبح شفيعًا للعمال، وللعائلات المسيحية، ومثالًا وقدوة لهم. وهو العامل الصامت، والمربّي الصالح، والشفيع الذي لا يردّ له طلب وهو شفيع العمال وشفيع الميتة الصالحة وشفيع العائلة.