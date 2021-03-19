في عيده.. من هو القديس يوسف البتول؟
الجمعة 19/مارس/2021 - 11:37 ص
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد القديس يوسف البتول، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: لا نعرف الكثير عن حياة القديس يوسف، وليس هناك من وثائق تاريخيّة تخبرنا عن مكان وزمان ولادته أو موته لكن ما نعرفه، من خلال الكتاب المقدس والتقليد، هو أنّ يوسف خطيب مريم متحدّر من بيت داود الملك.
وتابع: أن مار يوسف، ثالث أفراد العائلة المقدسة، قد مات بين يديّ يسوع ومريم، وبموته هذا أضحى شفيع الميتة الصالحة، التي يرجوها كل مؤمن.
وأضاف: انتشر إكرام القديس يوسف، في جميع الأقطار، شرقًا وغربًا وشيدت على اسمه الكنائس، وتيّمن بحمل اسمه الكثيرون، وتأسست على شفاعته الأخويات، وأصبح شفيعًا للعمال، وللعائلات المسيحية، ومثالًا وقدوة لهم. وهو العامل الصامت، والمربّي الصالح، والشفيع الذي لا يردّ له طلب وهو شفيع العمال وشفيع الميتة الصالحة وشفيع العائلة.
وتابع: أن مار يوسف، ثالث أفراد العائلة المقدسة، قد مات بين يديّ يسوع ومريم، وبموته هذا أضحى شفيع الميتة الصالحة، التي يرجوها كل مؤمن.
وأضاف: انتشر إكرام القديس يوسف، في جميع الأقطار، شرقًا وغربًا وشيدت على اسمه الكنائس، وتيّمن بحمل اسمه الكثيرون، وتأسست على شفاعته الأخويات، وأصبح شفيعًا للعمال، وللعائلات المسيحية، ومثالًا وقدوة لهم. وهو العامل الصامت، والمربّي الصالح، والشفيع الذي لا يردّ له طلب وهو شفيع العمال وشفيع الميتة الصالحة وشفيع العائلة.