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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صراف استولى على أموال مواطن فى سوهاج

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج) بقيام (صراف بإحدى مصالح الضرائب العقارية - مقيم بسوهاج) بتحصيل مبالغ مالية منه، وأثناء مراجعته للإقرار الضريبي الخاص به بالمأمورية، اكتشف قيام المشكو فى حقه بتوريد قيمة أقل من التى قام بسدادها والمثبتة بصور قسائم التوريد المسلمة له.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وتبين قيام المذكور باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة رسوم الضرائب العقارية من الممولين وتوريدها لخزينة جهة عمله، وقام بتحصيل مبلغ مالى من الشاكى قيمة رسوم ضرائب عقارية، وتسليمه صور قسائم توريد بقيمة المبلغ، وعقب ذلك قام بالتلاعب فى أصل قسائم التوريد وإثبات تحصيله مبلغًا ماليًا آخر وهى قيمة أقل من المحصل الفعلي المدون بأصول تلك القسائم، والاستيلاء على الفارق لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

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