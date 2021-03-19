الفلاح الآلي ينطلق من قلب صحراء مصر بالوادي الجديد (فيديو)

"الحاجة أم الاختراع"، هكذا بدء محمد سعد، أحد أبناء قرية عزب القصر بمحافظة الوادي الجديد حديثه ل "الدستور" عن تفاصيل اختراعة لجهاز آلي يساعد في إفطار الماشية والحيوانات بالمزارع دون الذهاب إليها في البرد القارص.حيث أكد محمد أن الاختراع عامة يأتي بعد مواجهة مشاكل حياتية لتنير ذلك الطريق على الاختراع لتريح من حولك دون عناء، حيث طلب مني أحد الأصدقاء باختراع جهاز يساعد في إفطار الماشية والحيوانات الموجودة في المزرعة دون الذهاب في البرد القارص خاصة في فصل الشتاء.وأضاف سعد أن المزارع الخاصة بأهالي الواحات عادة ما تبعد عن المنازل بحوالي 5: 7 كيلو متر تقريبا، وأغلب الأهالي تذهب إلى مزارعها بالموتوسيكل لسهولة الوصول، ولكن يكون الموتوسيكل من أخطر وسائل المواصلات في البرد القارص الذي يؤثر على الجسم كلما كبر الإنسان.وأوضح سعد أنه نجح في اختراع جهاز "الفلاح الآلي" الذي يساعد الفلاحين والمزارعين من إفطار الماشية والحيوانات دون الذهاب إلى المزارع في الصباح الباكر، فهو جهاز متصل بالحظائر وأبوابها بواسطة التليفون المحمول، فيقوم المزارع بوضع إفطار الماشية فوق لوح من الصاج بالكميات المطلوبة حسب عدد الأبقار المتواجدة في الحظيرة، ويتم تشغيل الجهاز المتصل بالتليفون المحمول، ويذهب الفلاح إلى منزله، وعند الحاجة يتم الاتصال بالجهاز الذي يعمل على إنحناء اللوح الصاج إلى أسفل لترك الأعلاف تقع أمام الماشية في العلافات الخاصة بهم دون تدخل الأيدي العاملة نهائيا، ويقوم بعد ذلك بالإتصال بالجهاز مرة أخرى ليفتح باب الحظيرة بواسطة ماتور ليخرج منها الماشية وتذهب إلى العلافات لتلقي الإفطار الخاص بهم.وأكد سعد أنه اخترع قبل ذلك أكثر من جهاز ومن بين الاختراعات تحويل مسار مياة الري من مزرعة لأخرى بواسطة التليفون المحمول ودون الذهاب إلى المزرعة في نصف الليل أو في أوقات العمل الرسمية ودون تدخل البشر، معربا خالص شكرة وتقديرة للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لدعمه وتحفيزه وتشجيعه على مثل هذه الاختراعات التي تفيد المزارع والمجتمع ككل.ووجه سعد رسالة لجميع المسؤلين بتبني هذه الفكرة وعرضها على الشركات الكبرى لقلة الإمكانيات المتاحة بالمحافظة، حيث إنها من الممكن أن تحدث طفرة كبيرة فى عالم التكنولوجيا الحديثة.