«الظل والزينة».. أبرز نباتات يمكن شراؤها من معرض الزهور

- نباتات الظل والزينة



- نباتات الشمس



تشهد حديقة الأورمان بالجيزة، الآن فعاليات معرض زهور الربيع الـ88 وسط إجراءات احترازية وذلك بسبب فيروس كورونا.ويشارك هذا العام 200 عارض بنباتات الزينة وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، حيث تقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض الذي ينتهي يوم 13 إبريل المقبل.وفي هذه السطور نوضح لك بعض أنواع النباتات التى يمكنك اقتناؤها بالمنزل.يمكن اقتناء نباتات الظل والزينة داخل منزلك، لما لها من شعبية ويأتي أنواعها كالتالي دراسينا كارجيناتا، أبصال الهياسنت، أبصال التوليب، العصاريات، بوتس، كلانشو، البامبو، بنت القنصل، فلانجيوم، فيكس مطاط وتحتاج هذه النباتات الإضاءة القوية داخل المنزل لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميًا والري القليل المعتدل.خاصة لمن لديه بلكونه يصل لها الشمس يمكنه اقتناء نباتات الشمس، حيث تتنوع ما بين قطيفة، جازانيا، كاليوس، أقحوان، نعناع، ريحان، مسك الليل، سر ولمون، فل، ياسمين بلدي، عطر شان، ياسمين هندي حيث يفضل تعرض هذه النبانات للشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 4 ساعات يوميًا والري المعتدل او الغزير خلال أجواء الصيف شديدة الحرارة.