كيفية المشاركة بمشروع مبنى سياحي فندقي مختلط على كورنيش النيل بأسوان

أعلنت محافظة أسوان، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' دعوة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية (إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) المطوريين العقاريين للمشاركة في تطوير مشروع مبنى سياحي فندقى مختلط على قطعة الأرض الكائنة بكورنيش النيل بمدينة أسوان، والبالغ مساحتها 7133 م2 ومستخرج لها شهادة صلاحية بنسبة بنائية 100 % ولاستخدام (فندقى سياحي).وتشمل العروض المقدمة الآتي:- سابقة الخبرة للمطور مدعمًا بالمستندات.- آخر المشروعات التي تم تنفيذها وقيمة كل منها ومدى تحقيق العائد المحدد.- البطاقة الضريبية والسجل التجاري.- ميزانية آخر ثلاث سنوات.- مقترح للاستخدامات التي تحقق أفضل عائد للأرض عالية.ويكون آخر موعد لتسليم العروض بتاريخ 162021 وتسلم العروض بمظروف مغلق باسم السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بمقر الشركة الكائن بـ 9 شارع طلعت حرب – وسط البلد – القاهرة.