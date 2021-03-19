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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام معسكر لتدريب 30 مراهقًا على التعايش والتسامح بأسوان

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تختتم جمعية صناع السلام لتنمية المجتمع، بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، المعسكر التدريبي بمدينة أسوان، والذى تم تنظيمه تحت عنوان ( حوار وتعايش - انا وانت والاخرين ) بهدف تدريب 30 مراهقا تتراوح أعمارهم من 12 حتى 18 سنة.

وقال محمد شوقي رئيس الجمعية، إن المعسكر يهدف إلى نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار وقبول الآخر لدى النشء والتعايش المشترك بين الطوائف المختلفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق مساحات للحوار لنشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين المختلفين.

وأوضح أن المعسكر التدريبي تضمن إقامة فاعليات تجمع الشباب المختلفين (دينيا –ثقافيا ) باستخدام أنشطة فنية ( رسم – تعبير حركي – مسرح – رقص حركي ) أو أنشطة حركية ورياضية بهدف خلق مساحة حوار آمنة تستطيع فيها الفئة المستهدفة من التعبير عن نفسها مع إعطائهم بعض المهارات لنشر المعارف وآليات الحوار إلى أقرانهم.

وأشار إلى أن المعسكر جاء بمشاركة 30 شابًا بسن المراهقه، بأعمار سنية تتراوح ما بين 12 لـ 18 سنة من مراكز نصر النوبة وكوم امبو ودراو ومدينة أسوان، كما أن الجمعية تستهدف ايضًا 300 نشأ بسن المراهقة آخرون عن طريق إنتاج المشتركين الأصليين في المعسكر لعدد 5 مبادرات صغيرة لنقل معارفهم إلى أقرانهم في مجتمعاتهم المحلية.

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