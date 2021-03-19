افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 9.5 مليون جنيه في القليوبية

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية إفتتاح مسجدى التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر، ومسجد الرشيدى بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ، اليوم الجمعة في إطار منظومة المديرية لافتتاح المساجد الجديدة وفق خطة المديرية والوزارة.وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الاوقاف أن مسجد التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر على مساحة 450 مترا مربعا، بتكلفة بلغت 3.5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية، لافتا إلى أن مسجد الرشيدى بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ، تم إنشاؤه على مساحة 560 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ويتكون من دورين الدور الأول دورات المياه والميضة، ومسجد ومصلى سيدات والدور الثانى بالكامل مسجد للرجال.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 16 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.