تحديد موعد جنازة رائد لبيب مخرج «الكاميرا الخفية»

رحل عن عالمنا، صباح اليوم، المخرج رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المخرج الراحل عقب صلاة العصر اليوم الجمعة، من مسجد السيدة عائشة، ودفنه بمدافن الأسرة بالسيدة عائشة.وأعلن رائد لبيب عن إصابته بمرض السرطان، عبر حسابه على "فيسبوك" خلال الفترة الماضية، وتدهورت حالته الصحية الأيام الماضية بعد دخوله المستشفى، ونقله إلى العناية المركزة.وكان رائد لبيب اشتهر بتقديم برنامج "الكاميرا الخفية" مع الراحل إبراهيم نصر، وحققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات على التليفزيون المصري، وكانت آخر أعمال رائد لبيب مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه"، من بطولة فتحي عبدالوهاب ورانيا فريد شوقي وهبة عبدالغني.