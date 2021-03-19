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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» يُعلن مراجعة سياساته تجاه قادة العالم

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
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أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه سيراجع سياسته تجاه قادة العالم لتقرير كيفية التعامل مع السياسيين الكبار الذين ينتهكون قواعد استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

وذكر الموقع في بيان أوردته قناة "ورسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة أننا "نريد أن تظل سياساتنا مواكبة للطبيعة المتغيرة باستمرار للخطاب السياسي على تويتر، لذلك فإننا نعيد التفكير في نهجنا تجاه قادة العالم".

وأشار موقع "تويتر"، أنه يخطط لطلب المساعدة من مستخدميه، لافتا إلى أننا نريد أن نسمع من الجمهور إذا كانوا يعتقدون أن زعماء العالم يجب أن يلتزموا بنفس القواعد، التي يتبعها مستخدموا تويتر الآخرون، وما هي الإجراءات المناسبة إذا خالف زعيم عالمي القواعد.

ولفت البيان إلى أن "تويتر" سيجري استطلاع رأي من 19 مارس إلى 12 أبريل المقبل، وسيكون متاحا بـ 14 لغة، بما في ذلك الروسية.

وأوضح "تويتر" أن هذا الاستطلاع من شأنه أن يعكس "منظورا عالميا" يساعد على حل هذه المسألة، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات مع خبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين في جميع أنحاء العالم، وسيتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في المراجعة القادمة لسياسة التغريد على صفحته.

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