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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الفلبينية تنقذ 3 أسرى إندونيسيين اعتقلتهم جماعة إرهابية

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
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أعلن الجيش الفلبيني، أن الشرطة تمكنت من إنقاذ ثلاثة رهائن إندونيسيين واعتقال أحد مختطفيهم المنتمي لجماعة "أبو سياف" الموالية لتنظيم داعش الإرهابية قبالة جزيرة "باسيلان" الواقعة في محافظة "تاوي-تاوي" جنوبي البلاد.

وقال اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان الابن - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الفلبينية تمكنت من تحرير الأسرى الذين كانوا برفقة إرهابيي جماعة "أبو سياف" على متن قارب سريع كان قد انقلب بسبب تلاطم الأمواج العاتية أثناء عمليات مطاردة شنتها الحكومة ضدهم الحكومة، ولا يزال البحث جاريا عن أسير رابع كان أيضًا على متن القارب.

وأشارت الشبكة، إلى أن مسلحين من حركة "أبو سياف" كانوا قد اختطفوا 8 رجال إندونيسيين قبالة شواطئ ماليزيا في يناير 2020؛ حيث كانوا يعملون في شركة صيد ماليزية.

واصطحب إرهابيو "أبو سياف" الأسرى الثمانية إلى شواطئ محافظة "سولو" جنوبي الفلبين، حيث تم تحرير ثلاثة أسرى في وقت لاحق، فيما قتل أخر عند محاولته الفرار من مسلحي الجماعة الإرهابية أثناء اشتباكات مع القوات الحكومية.

يذكر أن الجماعة الإرهابية تطلب فدية من الأسرى الإندونيسيين مقابل إطلاق سراحهم، إلا أنهم يندرجون من عائلات فقيرة تعمل بالصيد، فضلا عن عدم اعتراف الحكومة الإندونيسية بسياسة دفع الفدية.

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