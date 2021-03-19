إصابة 4 أشخاص أثر أنقلاب سيارة ملاكي بأسوان

وقع حادث إنقلاب سيارة ملاكي صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي عند قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث حادث أنقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي عند قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.