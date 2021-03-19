رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد وفاته بالسرطان.. محطات في حياة المخرج رائد لبيب

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
توفى صباح اليوم الجمعة، المخرج رائد لبيب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أصيب به منذ سنوات قليلة، لتقرر أسرته الصلاة على جثمانه بعد عصر اليوم الجمعة من مسجد السيدة عائشة.

وعرف المخرج الراحل بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، حيث بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال منها مسلسل "حكاية ميزو"عام 1977، وحقق العمل نجاح كبير، لينطلق في رحلته الاخراجية الاولى بعد ذلك.

وكانت أول أعمال لبيب كمخرج رئيسي للعمل عام 1984 من خلال مسلسل "هند والدكتور نعمان" لكمال الشناوي ورجاء الجداوي، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها "زكية زكية في البرلمان، عائلة مجنونة جدًا، نص أنا نص هو، صرخة أنثى" وكانت أخر أعماله الست كوم عائلة حاحا لطلعت زكريا.

وتعد مشاركته في إخراج برنامج المقالب الشهير "الكاميرا الخفية" مع الفنان إبراهيم نصر، حيث أشهر أعماله على الاطلاق والتي لاقت نجاحات عديدة.

موضوعات متعلقة

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع السرطان

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

الإمارات وكوريا الجنوبية تحتفلان بـ40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية

دراسة: لا أدلة على تسبب أسترازينيكا في جلطات دموية

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة ناعيا شاكر عبد الحميد: ستبقى سيرته العطرة وعلمه

شهادات من الفائزين بـ«الشارقة للإبداع» في ثاني أيام ملتقى الأقصر للشعر العربي

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

رئيس التنمية الثقافية ينعى شاكر عبدالحميد: «كان موسوعة ثقافية»