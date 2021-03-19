بعد وفاته بالسرطان.. محطات في حياة المخرج رائد لبيب

توفى صباح اليوم الجمعة، المخرج رائد لبيب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أصيب به منذ سنوات قليلة، لتقرر أسرته الصلاة على جثمانه بعد عصر اليوم الجمعة من مسجد السيدة عائشة.وعرف المخرج الراحل بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، حيث بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال منها مسلسل "حكاية ميزو"عام 1977، وحقق العمل نجاح كبير، لينطلق في رحلته الاخراجية الاولى بعد ذلك.وكانت أول أعمال لبيب كمخرج رئيسي للعمل عام 1984 من خلال مسلسل "هند والدكتور نعمان" لكمال الشناوي ورجاء الجداوي، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها "زكية زكية في البرلمان، عائلة مجنونة جدًا، نص أنا نص هو، صرخة أنثى" وكانت أخر أعماله الست كوم عائلة حاحا لطلعت زكريا.وتعد مشاركته في إخراج برنامج المقالب الشهير "الكاميرا الخفية" مع الفنان إبراهيم نصر، حيث أشهر أعماله على الاطلاق والتي لاقت نجاحات عديدة.