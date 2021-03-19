شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير طابا

قدم فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ ٣٢ لتحرير طابا.‏‎وأكد الأزهر أن ذكرى تحرير أرض طابا واستعادتها إلى حضن الوطن هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، وهي بمثابة استكمال لملحمة العزة والكرامة التي خلدتها انتصارات أكتوبر المجيدة باسترداد الأرض وعدم التفريط في أي جزء من تراب هذا الوطن.واحتفالا بهذه المناسبة، فإن الأزهر يدعو المصريين إلى استلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء‎.‎‏