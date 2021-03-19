البريد المصري عضوًا في اتحاد المصارف العربية

انضمت الهيئة القومية للبريد إلى عضوية اتحاد المصارف العربية والذي يضم صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد من 350 مصرفًا بهدف بحث أفضل الممارسات وأحدث الخدمات والتقنيات في مجال الشمول المالي والخدمات المالية.وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن انضمام الهيئة القومية للبريد لاتحاد المصارف العربية يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وبهدف متابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية، بالإضافة إلى مشاركة البريد المصري في رسم ملامح التحرّك المصرفي المستقبلي.وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البريد المصرى يسعى دائمًا إلى التعاون مع جميع المؤسسات والجهات للمضي قدمًا في تحقيق خطته في الشمول المالى والتمكين الرقمى موضحًا ان الانضمام الي اتحاد المصارف العربية يتيح للبريد المصري تبادل الخبرات، والتدريب في المجالات المصرفية، وتأمين الإستشارات القانونية والمالية والمصرفية الفنية والتقنية.جدير بالذكر ان اتحاد المصارف العربية هو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برأسه الامين العام لجامعة الدول العربية، وهو منظمة إقليمية عربية منبثقة عن المنظّمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية.