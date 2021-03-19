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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراء اختبارات المسار الوظيفي للعاملين بشركتي مياه سوهاج والأقصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تنمية العنصر البشري، ورفع وبناء القدرات لدى العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتنفيذ برامج الترقى للعاملين بعد استيفاء الشروط والبرامج التدريبية المقررة التى تساهم فى تأدية مهام العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضاف أن الشركة تحرص على تنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين على أعمالهم وفقا لإطار الجدارات والتخصصات الفنية لكل وظيفة.

وأجرت الإدارة العامة للمسار الوظيفي الاختبارات العملية والنظرية للعاملين المرشحين للترقية بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والأقصر والتي شملت وظائف (فنى تشغيل مياه، فنى تشغيل صرف صحى، فنى كهرباء، فنى ميكانيكا، فنى حملة، فنى زراعى، فنى معمل).

وأشارت الشركة أنه تم تنفيذ التقييم العملي بورش ومحطات الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بشركة سوهاج وشركة الأقصر بالإستعانة بمقيمين من شركة قنا وسوهاج.

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