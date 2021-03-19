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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«زواج مزور».. تفاصيل علاقة شرعية بين شاب وفتاة انتهت بعرض طفلهما للبيع

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:24 ص
علاقة شرعية بين
علاقة شرعية بين شاب وفتاة
محمد عيسى
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حصلت "الدستور" على نص محضر اتهام شاب وفتاة، أقاما علاقة غير شرعية نتج عنها طفل سفاح، بعدها قاما بالزواج رسميا، لكن بتاريخ عقد مزور حتى يتسني لهم الولادة في مستشفي حكومي بأوراق سليمة، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جريمة أخري بعرضهم الطفل للبيع على مواقع التواصل الإجتماعي مقابل 150 ألف جنيه.

وجاء في محضر الضبط المحرر بمعرفة قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: إنه "استمرارا للجهود التي تبذلها الإدارة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها خاصة جرائم بيع الأطفال حديثي الولادة وخشية تعرضهم لشتي صور الاستغلال وما تمثله تلك الجرائم من إهدار لحقوق الإنسان وكرامته ومنافاتها لكافة الشرائع السماوية وانعكاس ذلك سلبية على العادات والتقاليد والروابط الاجتماعية الراسخة بالمجتمع المصري".

وأضاف المحضر: أنه "وعلى ضوء ما سبق ونفاذ الإذن النيابة العامة بشان ضبط وتفتيش المدعوة ( ب. ع) حال ارتكابها لواقعه بيع طفل واستكمالا للإجراءات التي كنا قد بدأنها من إجراء تحريات سرية والتي أكدت عن قيام سالفة الذكر بعرض بيع طفل بمعاونة شخص يدعي (أمير ا) مقابل مبلغ مادي".

وتابع المحضر: أنه "وعليه طلبنا من أحد مصادرنا السرية الموثوق فيها بالتواصل مع سألفي الذكر والتفاوض معهم على المبلغ المالي نظير شراء الطفل ولذي أفادنا برغبتهما ببيع الطفل مقابل مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه لحاجتهم الملحة للمال والذي بدورة مكنا من التواصل مع المتحري عنها سالفة الذكر التي حددت موعد اليوم المتفق عليه الساعة الخامسة مساء بميدان العباسية".

وأشار المحضر، إلى "أنه وعليه قام ضابط الإدارة على رأس قوة من الشرطة السريين تنفيذ الإذن النيابة العامة بضبطها وتفتيشها حال ارتكابها الواقعة وبالوصول للمكان سالف الذكر تلقي اتصالا هاتفيا من المدعو (أمير. ا) وطلب منه التقليل معه بأحد الشوارع الجانبية المتفرعة من ميدان العباسية قام بنشر القوة على مداخل ومخارج المكان المحدد تلاحظ له تواجده بذات المكان وتوجه نحوه ودار بينهما حوار مفاده بأن والده الطفل ( ب ع) وضعت الطفل ( المراد بيعه) وانه سوف يتقاضى المبلغ المتفق عليه عقب التسليم وانصرف.. لإنهاء إجراءات خروج الأم والطفلة واصطحابها لخارج المستشفي وطلب منه التوجه بالسيارة خاصته للمستشفى لاصطحابهما واستلام الطفل واستلام المبلغ المالي المتفق عليها وإثناء ذلك حضرت المتحري عنها حامله طفل وطلبا المبلغ المالي المتفق عليه حتي يقوم بتسليم الطفل له".

وأشار الضابط إلى أنه قام بإعطاء إشارة الضبط المتفق عليها مع الضابط رفقته، وتمكنا من ضبطهما والتحفظ على الطفل الذي تبين انه لمولود ذكر حديث الولادة مكتمل النمو وان السيدة تدعي (ب. ع) مواليد ۱ ۱۰ ۱۹۹4، وان المتهم الثاني يدعي (الأمير ط) - مواليد ۱۹۸۸۹۱۸ وانه زوج الأولي".

وأوضح الضابط أنه وبمواجهه المتحري عنها قررت له أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية بالمتهم الثاني سالف الذكر منذ حوالي سنه تقريبا ومعاشرتها معاشرة الأزواج نتج عنه حملها سفاحا وقررا التخلص منه في عده محاولات إلا أنها جميعا باءت بالفشل وخلال ذلك تواصلا عده أشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) للتصرف في الطفل نتاج حمل السفاح بالبيع وأنهما اتجها لأحد المأذيين الشرعيين لإضفاء الشرعية على علاقتهما الأثمة الذي يدعي إرشاد بمقرة الكائن بمنطقة حدائق القبة وحرر لهما عقدي زواج رسمي الأول بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والثاني بتاريخ6 يوليو 2019 وذلك لتمكنهما من دخول مستشفي لوضع الطفل وقدمت له العقدين فقام بالتحفظ عليهما كما قدمت له إخطار ولادة صادر من مستشفي مدون به بيانات الطفل والأم والأب مؤرخ في ۲۰۱۹۸۲ ممهور بخاتم المستشفى فقام ايضأ بالتحفظ علية ".

وأضافت بأنهما رغبا في بيع الطفل خوفا من افتضاح أمرهما وعدم مقدرتهما على الإنفاق على الطفل كما قدمت له هاتف محمول وأشارت له انه يحوي العديد من رسائل نصية تفيد محاولتهما التخلص من الطفل بالبيع وبفحصه تأكد له صحة ما قررته علي خاصية (الواتس آب ).

وبمواجهة المتهم الثاني أقر له بمضمون ما قرره الأولي وقدم صورة ضوئية لوثيقة عقد زواج خاص بالزوج ( عرفه ح) والزوجة (زينب ن) وكذا صور ضوئية لبطاقات تحقيق شخصية خاصة بهم واقرأ بان تلك الأوراق خاصة بمحاولة بيع للطفل وإثبات إخطار الولادة بتلك البيانات إلا إنهما لم يتفقان على المبلغ المراد لبيع الطفل وعليه قام بالتحفظ عليهم والطفل والعودة لديوان الإدارة العمل اللازم.

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