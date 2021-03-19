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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التعدي على سائق وخطف خطيبته بالإسكندرية.. والنيابة تُصدر قرارًا ضد المتهمين

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس المتهمين بالتعدي علي سائق وسرقة سيارته وخطف خطيبته 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الفتاة والمكتب عليه.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يُفيد بورود بلاغ من سائق، 21 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، نتيجة تعدي عليه مجهولين وسرقته.

توصلت تحريات ضباط المباحث أنه أثناء توقف المجني عليه بالسيارة قيادته وبرفقته خطيبته طالبة، 17 سنة، بطريق بدائرة قسم الرمل، فوجئ بتوقف توك توك قادم بذات الطريق بالاتجاه المُعاكس يستقله عدد من الأشخاص مجهولين تعدوا عليه بالضرب مستخدمين "عصا خشبية وسكينا" مما ادي الي إصابته والاستيلاء على السيارة قيادته وهاتفه المحمول، واصطحبوا خطيبته كرهًا عنها ولاذوا بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث واثناء تمشيط الطريق الدولى، تم ضبط السيارة المستولى عليها وبداخلها أحد المتهمين عاطل، 25 سنة، مقيم في المنتزة، له معلومات جنائية، وبرفقته الفتاة.

كما تمكنت قوات الأمن من تحديد باقى المتهمين وهم فكهانى، وسائق توك توك، مقيمين بالبحيرة، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" وبحوزة آخر "التوك التوك" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار اليها، وقرر المتهمين أن المجني عليه "كان شايف نفسه وكنا عايزين نعلم عليه قدام خطبيته، ضربناه بشومه وعصي وأخدنا البنت والعربية والموبايل".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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