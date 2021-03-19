تحيه للقيادة السياسية والمرأة المصرية.. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع

شهدت جلسات البرلمان على مدار الأسبوع عددا من التصريحات الهامة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تضمنت العديد من الملفات.وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:- تحية للقيادة السياسية على الجهود الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري وحفظ الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي._ معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيدًا للعالم كله بشموخ مصر وعزتها، فتحية لكل من شارك في عبورنا، وتحية لكل ضابط وجندي وهب روحه دفاعًا عن تراب الوطن المقدس._ المرأة المصرية تاريخها وعطاؤها لا ينضب، فهي مدرسة لتأصيل المثل والانتماء وحب الوطن في نفوس الأجيال على مر التاريخ، فتحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية في يومها._ قانون الصلح الواقي والإفلاس سيحدث انفراجة وتوسع في النشاط الاقتصادي، فهو أحد أصعب القوانين، موجهًا التحية للنواب والحكومة على جهودهما في المناقشات._ قانون الموارد المائية والري مهم ويستهدف حماية الأصول الضخمة للموارد المائية، ويحتاج للتأني في إقراره، وستتم مناقشته في أكثر من جلسة._ نحن معشر القضائيين والقانونيين من النواب لدينا عنصر التدقيق في مشروعات القوانين، وعلى زملائنا من النواب أن يتحملونا... فأنتم فوق رؤوسنا.