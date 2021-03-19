تحيه للقيادة السياسية والمرأة المصرية.. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع
الجمعة 19/مارس/2021 - 11:20 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
شهدت جلسات البرلمان على مدار الأسبوع عددا من التصريحات الهامة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تضمنت العديد من الملفات.
وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:
- تحية للقيادة السياسية على الجهود الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري وحفظ الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي.
_ معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيدًا للعالم كله بشموخ مصر وعزتها، فتحية لكل من شارك في عبورنا، وتحية لكل ضابط وجندي وهب روحه دفاعًا عن تراب الوطن المقدس.
_ المرأة المصرية تاريخها وعطاؤها لا ينضب، فهي مدرسة لتأصيل المثل والانتماء وحب الوطن في نفوس الأجيال على مر التاريخ، فتحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية في يومها.
_ قانون الصلح الواقي والإفلاس سيحدث انفراجة وتوسع في النشاط الاقتصادي، فهو أحد أصعب القوانين، موجهًا التحية للنواب والحكومة على جهودهما في المناقشات.
_ قانون الموارد المائية والري مهم ويستهدف حماية الأصول الضخمة للموارد المائية، ويحتاج للتأني في إقراره، وستتم مناقشته في أكثر من جلسة.
_ نحن معشر القضائيين والقانونيين من النواب لدينا عنصر التدقيق في مشروعات القوانين، وعلى زملائنا من النواب أن يتحملونا... فأنتم فوق رؤوسنا.
وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:
- تحية للقيادة السياسية على الجهود الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري وحفظ الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي.
_ معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيدًا للعالم كله بشموخ مصر وعزتها، فتحية لكل من شارك في عبورنا، وتحية لكل ضابط وجندي وهب روحه دفاعًا عن تراب الوطن المقدس.
_ المرأة المصرية تاريخها وعطاؤها لا ينضب، فهي مدرسة لتأصيل المثل والانتماء وحب الوطن في نفوس الأجيال على مر التاريخ، فتحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية في يومها.
_ قانون الصلح الواقي والإفلاس سيحدث انفراجة وتوسع في النشاط الاقتصادي، فهو أحد أصعب القوانين، موجهًا التحية للنواب والحكومة على جهودهما في المناقشات.
_ قانون الموارد المائية والري مهم ويستهدف حماية الأصول الضخمة للموارد المائية، ويحتاج للتأني في إقراره، وستتم مناقشته في أكثر من جلسة.
_ نحن معشر القضائيين والقانونيين من النواب لدينا عنصر التدقيق في مشروعات القوانين، وعلى زملائنا من النواب أن يتحملونا... فأنتم فوق رؤوسنا.