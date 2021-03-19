احتجاز متحدث باسم حزب سو تشي في ميانمار

تم اعتقال المتحدث الرئيسي باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب زعيمة ميانمار المخلوعة أون سان سو تشي، وفقا لأعضاء الحزب، حيث لا يزال الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي يحدث آثاره في أنحاء البلاد.وبحسب عضو الحزب فيو زيار تاو، تم احتجاز المتحدث باسم الحزب كي تو، وعضو آخر على الأقل في الحزب.وكان كي تو أكثر أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اتصالا بوسائل الإعلام منذ انقلاب الأول من فبراير، وهو المسؤول الأكبر عن اعلان تصريحات الحزب في الأسابيع القليلة الماضية.وقال مسؤولو الحزب إنهم قلقون من تعرضه للتعذيب الآن.ويقال إن المحتجز الآخر عضو شاب في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.