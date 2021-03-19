وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع السرطان

توفي المخرج الكبير رائد لبيب، صباح اليوم الجمعة، بأحد مستشفيات القاهرة بعد رحلة غير قصيرة مع مرض السرطان الذى هاجمه فى أجزاء كثيرة من جسده.من جانبها؛ نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب.وأصدرت النقابة بيانًا قالت فيه: "نحن إذ نؤكد على افتقاد الفن المصرى والعربى لقامة كبيرة للغاية مثل رائد لبيب، أثرت فى وجدان الجميع بأعمال ستظل خالدة بشكل خاص فى الذاكرة لإصرار المخرج الراحل على بث البهجة والسعادة فى وجدان الجمهور عبر الكثير من أعماله، آملين من المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".وأعلنت نقابة المهن السينمائية أن صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب ستكون بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة، وبعدها سيُدفن الفقيد بمدافن الأسرة بالسيدة عائشة.