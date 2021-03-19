وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد السلام بالطور

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد السلام، بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وتنقل صلاة الجمعة عدد من القنوات الفضائية والأرضية المصرية والإذاعة المصرية، وذلك بمناسبة احتفالات جنوب سيناء بالعيد القومي لها.وحددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة عن "لحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا»، وعممت الأوقاف الخطبة، على الأئمة مشددة على ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.