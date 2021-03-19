إندونيسيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن إندونيسيا استأنفت التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعدما كانت علقت استخدامه قبل أيام، لمخاوف تتعلق بآثاره الجانبية.ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين، قوله إن إندونيسيا تعتزم البدء في استخدام اللقاح مرة أخرى اعتبارا من الأسبوع المقبل.وكانت إندونيسيا علقت استخدام اللقاح يوم 15 مارس الجاري في إطار حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسط تقارير بشأن احتمال تسبب اللقاح في حدوث جلطات في الدم.وأعلنت عدة دول أوروبية أنها ستستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا بعد أن اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أنه "آمن وفعال".وقالت رئيسة الوكالة إيمير كوكي، أمس الخميس، إن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للمخاطر المحتملة من حدوث تجلط الدم، في أعقاب تقارير أفادت بأن بعض الأشخاص أصيبوا بجلطات دموية في الفترة التي أعقبت التطعيم مباشرة.وأعلنت فرنسا وإيطاليا ولاتفيا وبلغاريا أنها ستستأنف، على الأرجح، التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا، الجمعة، بعد نصيحة الوكالة الأوروبية.