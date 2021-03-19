الأمم المتحدة تدعو إلى تمكين المرأة من الحصول على التمويل في أفريقيا

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا من أن المرأة في الدول الأفريقية لا تزال تواجه صعوبات وعوائق أكبر للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة بالمقارنة بالرجال.وقالت إدلام أبيرا يميرو رئيس قسم العمران والنوع الاجتماعي والسياسات الاجتماعية والحد من الفقر بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، خلال حديثها أمام اجتماعات لجنة الخبراء ال(39) المنعقدة حاليا في أديس ابابا - إن لجنة الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا، باعتباره أمرا لا غنى عنه في جهود الحد من الفقر في القارة السمرء والقضاء على الفجوة في المساواة بين الجنسين.كما دعت إلى الاهتمام بالتوسع العمراني المخطط بالنظر إلى تزايد أعداد المهاجرين من الريف إلى المدن في أفريقيا، والاهتمام بتمويل القطاع الاجتماعي وإدارة التوسع العمراني السريع والبحث عن حلول رقمية وتحليل البيانات.ومن المقرر أن يبدأ وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة اجتماعاتهم السنوية يوم الاثنين القادم بأديس أبابا ولمدة يومين، تحت عنوان "التصنيع المستدام والتنوع في أفريقيا في عصر الرقمنة في ظل جائحة كوفيد-19".