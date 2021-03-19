انتخاب اللجنة التنفيذية للمجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان

عقدت الجمعية العمومية للمجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان اجتماعها (عن بعد)، وتم مناقشة التقرير الإداري والمالي للدورة السابقة (2021-2019) وثم انتخاب اللجنة التنفيذية.وأسفرت العملية الانتخابية عن فوز فيصل فولاذ (رئيس البحرين) دينكو أمين (نائب الرئيس السنغال) شريف عبدالحميد (الناطق الإعلامي مصر) ماما متايا (المستشارة القانونية).يذكر أن أهداف المجموعة التي تملك الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة هو النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز دور المنظمات الحقوقية العربية والافريقية بالمحافل الحقوقية الدولية والتنسيق والدعم المشترك بينهم وتعزيز الوحدة العربية الأفريقية لتحقيق التطلعات لشعوبها والعمل علي إزالة جميع أشكال الاستغلال وتنسيق وتكثيف تعاون المجموعة بكل المحافل الدولية وتعزيز جهود الدول العربية والإفريقية وخلق الشراكة معها لتوفير ظروف حياة أفضل للشعوب وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضرورة كفالة اهتمام خاص للحق فى التنمية وإزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين وغيرها، والتمسك بحريات وحقوق الإنسان والشعوب.