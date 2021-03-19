استشاري نساء: لابد من الاهتمام بالتغذية السليمة للمرأة الحامل

بالتزامن مع شهر المرأة المصرية والاحتفال باليوم العالمي للمرأة والعديد من المناسبات، والذي يعد شهر مارس حافل بها، قررت حملة "أنتي الأهم" المهتمة بكل ما يخص المرأة، تنظيم ندوة اليوم الجمعة في الساعة الثالثة مساءً، بأحد النوادي بالتجمع الخامس.ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن أهم الموضوعات بالندوة هي صحة المرأة والأم، خاصة وأن هناك عوامل عديدة تؤثر على صحتها خاصة مع انتشار فيروس كورونا والتحديات التى تواجه المرأة حيال ذلك، مؤكدًا أن الندوة ستضم كبار الأطباء حول صحة المرأة والطفل.وأضاف عمرو حسن: على المرأة الحامل أن تقوم بتقسيم الوجبات على مدار اليوم، وذلك لتتجنب الغثيان والقيء وعسر الهضم، مع الحرص على التنوع في الفيتامينات والمعادن الخاصة بهذه الوجبات، مضيفًا أن المرأة الحامل تحتاج 300 سعر حراري فقط زيادة عن احتياجها اليومي حتى لا يحدث لها مشاكل بالمعدة.كما سيضم اليوم ندوة حول التغذية السليمة بالنسبة للمرأة، وكيف يمكن الاهتمام بغذاء الطفل وما هو المناسب من وجهة نظر أطباء متخصصين.