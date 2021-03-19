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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم»: حريصون على الارتقاء بمستوى طلابنا بالخارج

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:11 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تنظيم مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE لأول تدريب للشباب المصريين الدارسين بالخارج، تحت عنوان «البحث عبر الإنترنت: نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات».

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى طلابنا ومواكبة التقنيات الرقمية، مضيفة أن التسجيل متاح لأبنائنا الدارسين بالخارج عبر الرابط التالي:
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdXIKB2nhWbDO5GeDxP9_zP4WR9XvngRRcccE9F6_A7ldMqbwviewform?usp=sf_link

ويدور التدريب حول البحث عبر جوجل، ومحركات البحث البديلة والمتخصصة للحصول على معلومات أكثر دقة في مجال بعينه، وطرق البحث عن الصور، وكيفية تفعيل «اشعارات جوجل» في عملية البحث، مع تدريب عملي في نهاية التدريب، الذي يبدأ تمام الرابعة مساء الثلاثاء الموافق 23 من مارس، عبر تطبيق «زووم» ولمدة 90 دقيقة.

وفي نهاية التدريب، يصبح المتدرب على دراية كاملة بالقواعد الصحيحة للبحث، والأدوات المجانية والمتاحة للحصول على المعلومات عبر الإنترنت بأسهل الطرق وأكثرها تأكيدًا ودقة.

وتقدم التدريب الصحفية سامية عايش، وهي صحفية ومدربة مستقلة متخصصة في التدريب الصحفي والابتكار في غرف الأخبار. عملت سامیة عایش سابقا كمنتجة للفیدیو ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في CNN العربية بمدينة دبي بالإمارات، وتكمل حالیا زمالة التدریس في مبادرة أخبار "جوجل" الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، كما مازالت تكتب مقالات في كل من CNN العربية، وموقع مصراوي، وموقع رصيف 22.

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