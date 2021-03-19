قائد الجيش الباكستاني يطالب الهند بنسيان الماضي والتطلع للمستقبل

طلب قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جواد باجوا من الهند "نسيان الماضي والتطلع للمستقبل" وذلك في تصريحات نادرة، جاءت بعد يوم من حث رئيس الوزراء، عمران خان نيودلهي على المضي قدما نحو السلام، بتسوية قضايا متعلقة بمنطقة كشمير، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.والدولتان المسلحتان نوويا خاضتا ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947، اثنان منها بسبب منطقة الهيمالايا.والمنطقة مقسمة بين البلدين وتزعم كل منهما بأحقيتها في السيطرة عليها.