إيران تعلن اختبار مفاعل نووي جديد لتشغيله خلال عام

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الجمعة، أن المنظمة ستجري ابتداء من الأحد المقبل اختبارا لمفاعل أعيد تصميمه تمهيدا لتشغيله خلال عام.وقال كمالوندي "إن الأمريكيين سيخسرون إذا تأخروا في العودة إلى الاتفاق النووي، وفقا لوكالة "فارس".وزعم كمالوندي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع للضغوط السياسية الخارجية، لافتا إلى أنها يجب أن تكون هيئة مهنية ومتخصصة.يذكر أنه في وقت أكد فيه المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، أن طهران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة عبر طرف ثالث، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انفتاحها على المسار الدبلوماسي.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، الخميس، إن واشنطن تعمل على عدم السماح لإيران بحيازة السلاح النووي، وفقا للعربية.