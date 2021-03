أسماء حلقات المسلسل الأمريكي لـ محمد سيد بشير

يدخل المؤلف محمد سيد البشير في خوض تجربة الدراما الاجنبية، بتأليفه لعمل كندي أمريكي مكون من ثماني حلقات في موسمه الأول يحمل اسم "Cypher"، وهو العمل الذي يتناول قصه شخص يدعى «ويل سكوت»، يُعد أحد الخبراء المختصين في فك وتحليل الرموز والشفرات، إذ يكلف لحل بعض الوثائق المشفرة.وتحمل أسماء الحلقات التي كتابتها من قبل سيد بشير أسماء مختلفة تتناول المحتوى القصصي للمسلسل، حيث حملا أسماء: "The Snake and the Mouse، Achilles' Heel، Second Death، Welcome Back، A Dead End، Deadman Walking، The Code"، وذلك وفقًا لموقع IMDB.والمسلسل من بطولة Harley Nathan Berg،Martin Dingle Wall Lauren Gravitt،Jaclyn Hales،John J. Jordan، وكوكبة من النجوم الأمريكيين، من إخراج التونسي مجدي السميري.