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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا وزاريا لمناقشة اقتصاد أفريقيا فيما بعد كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:04 ص
جريدة الدستور
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يلتقي وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في 22 و23 مارس الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمناقشة ترتيبات ما بعد التعافي من جائحة كورونا على ضوء التداعيات الاقتصادية المؤثرة المصاحبة للوباء، وأثر ذلك على مستويات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان القارة.

يعقد الاجتماع بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الاثيوبية "أديس أبابا" في إطار دور الانعقاد ال(53) لأعمال اللجنة التي تتبع الأمم المتحدة.

وقال منظمو الاجتماع "إن الهدف منه هو بناء استراتيجية ذات رؤية موحدة بين مسئولي الاقتصاد الأفارقة للدفع باقتصاد دولهم إلى الأمام واستئناف ما توقف من برامج للتنمية تحت وطأة الوباء مع إعطاء اهتمام خاص بمشروعات التعاون المشترك الأفريقية".

وعلى صعيد متصل تختتم اليوم اجتماعات على مستوى الخبراء بدأت في 17 مارس الجاري بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في العاصمة الأثيوبية للتحضير للاجتماع الوزاري السابق الإشارة إليه وإعداد أوراق العمل الفنية الخاصة بذلك والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي يتعين على مسئولي المال والتخطيط الاقتصادي في أفريقيا آخذا بعين الاعتبار وهم يراجعون مخططاتهم الإنمائية فيما بعد كورونا ودور القطاع الخاص في ذلك وسبل دعم المشروعات المنشطة للعمالة الأفريقية.

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