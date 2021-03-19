حقيقة إزالة جرافيتى الشهداء من واجهة نقابة الصحفيين

نفى محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، ما تردد حول إزالة جرافيتي الشهداء من واجهة النقابة ضمن عمليات الترميم.وقال شبانة، في بيان اليوم: "نبدأ العمل فى ترميم واجهات النقابة وستكون بعد الترميم والتصليح فى أبهى صورة بما يليق مع قيمة ومكانة النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية".وشدد: "لا مساس من الأساس لصور وجرافيتى الشهداء.. ولم يتطرق أحد لهذا الأمر إلا فى خيال الكذاب.. بل إن الماكيت الذى قدمته الشركة المنفذة بعد التشطيب يشمل الجرافيتي".ونوه: "بالمناسبة السقالات التى وضعت لحماية الزملاء لم تكلفنا مليمًا واحدًا على مدار الفترة السابقة وتم فرض تكاليفها على شركة الصيانة وهذا بمناسبة تلميحات الكذاب فى هذا الشأن".وتابع: "كل ما تم بالدور الرابع ومركز الخدمات بكل ما فيه لم يكلفنا مليمًا واحدًا، حيث أعدنا الاستفادة من مخلفات النقابة على مدار العشرين عامًا السابقة وقام بذلك الموظفون وعمال النقابة الذين يتم اغتيالهم كذبًا وافتراء بمكافآت تصرف لهم مقابل توفير الملايين".