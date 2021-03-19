«الزراعة» تنظم ورش عمل بأهميم مراكز تجميع الألبان

نظم معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، 4 ورش عمل إرشادية بمحافظات الفيوم والغربية وكفرالشيخ وأسيوط، أمس، بمقر مركز تجميع الألبان بمركز أبشواي بالفيوم وقرية أبشواي الملق مركز قطور بمحافظة الغربية، وقرية سوالم ابنوب البحرية بمحافظة أسيوط، ومركز الإرشاد الزراعي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لاستعراض أهمية مراكز تجميع اللبن ودورها الفعال للقضاء على العشوائية في تداول اللبن، خاصة مع الباعة الجائلين وتشجيع التوسع في إنشاء هذه المراكز.وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنه تم خلال ورشة العمل توضيح الصورة السليمة والعلمي لتداول اللبن الصحي ووجوب تفادي متبقيات الأدوية والمواد الفوسفورية كمتبقيات رش المبيدات الزراعية أو للحيوانات والمواد الحافظة الضارة بل وغش اللبن بالماء، مشددا على أن ورش العمل تأتي في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة التوعية بنتائج البحوث العلمية لخدمة مربي الماشية والإنتاج الحيواني.