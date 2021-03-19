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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الأمريكي يُوافق على توفير طريق للمواطنة لـ4 ملايين مهاجر

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:59 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على توفير طريق للمواطنة لحوالي أربعة ملايين من المهاجرين غير الموثقين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة، إنه يعيد فتح نقاش مشحون سياسيا حول نظام الهجرة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس جو بايدن زيادة متنامية لأعداد المهاجرين على الحدود.

وبتصويت شبه حزبي، أيد 228 من النواب، مقابل رفض 197، تأسيس طريق قانوني لأكثر من 2.5 مليون من المهاجرين غير الموثقين، بمن فيهم هؤلاء الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، والذين يطلق عليهم الحالمين، ومنح آخرين وضع حماية مؤقت لأسباب إنسانية، وصوت تسعة جمهوريين فقط لتأييده.

بعد ساعات، وافق المشرعون على إجراء ثان بتأييد أكبر من الحزبين، والذى سيمنح في نهاية الأمر وضع قانوني لمحو مليون من عمال المزارع وعائلاتهم مع تحديث برنامج التأشيرة الزراعية، وانضم نحو 30 جمهوريًا يمثلون مقاطعات زراعية لكل الديمقراطيين تقريبًا في تأييد الإجراء.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن هذين التصويتين يمثلان معلمين بارزين للحالمين وغيرهم من النشطاء الذين شنوا حملة منذ 10 سنوات، بمخاطر شخصية على الأغلب، لجلب 11 مليون من المهاجرين غير الموثقين، الذين يعشون في الولايات المتحدة خارج الظل.

وعاش الحالمون، الذين لديهم وضع مؤقت، وعمال الزراعة فى أحيانا كثيرة لفترة طويلة في الولايات المتحدة، وتحظى الإجراءات لجعل وضعهم طبيعي بدعم عام واسع.

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