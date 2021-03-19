شبانة: افتتاح نادى الصحفيين.. قريبًا

أكد محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين، أن العمل يسير على قدم وساق داخل نادي الصحفيين بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.وأضاف "شبانة" أنه سيتم الانتهاء من العمل خلال ثلاثة أشهر وفق الخطة الموضوعة والاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتسليم النادي وإعادة افتتاحه من جديد.ووجه رئيس نادى الصحفيين الشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته مع الصحفيين في إعادة تطوير ناديهم، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الوزير على مرحلة ثانية من التطوير عقب افتتاح النادى فى حفل كبير بحضور الزملاء الصحفيين وكبار المسئولين بالدولة.