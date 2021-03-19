«الزراعة»: استنباط صنف جديد من الفاصوليا ينتج 4.9 طن للفدان

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، إن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر نجح في استنباط صنف فاصوليا «دقي 17» من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بمشاركة خبراء الخضر في معهد بحوث البساتين.وأضاف «حمودة» في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الصنف الجديد من الفاصوليا تتم زراعته بغرض استهلاك القرون الخضراء ويتميز بعدد من الصفات المرغوبة لدي المستهلك ومنها اللون الأخضر الداكن وقلة أليافه وطول القرن يصل إلى 13.8 سم بينما يصل سمك القرن إلى 70 ملي وتصل إنتاجية الفدان إلى 4.9 طن من القرون الخضراء المقاومة للأمراض.