ملخص أنشطة وزارة الزراعة في أسبوع (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثلاثون من الانفوجراف، الذي يستعرض فيه الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس.وأشار الملخص إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.وألقى الملخص الضوء على افتتاح معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بحضور سفير جنوب السودان، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الامارات مندوبا عن السفير الإماراتي بالقاهرة، نائب محافظ الجيزة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ومشاركة أكثر من 238 عارض، فضلا عن اشادة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجناح الركن الاعلامي، الخاص بالمعرض، حيث ثمن القصير الجهود المبذولة، من أعضاء فريق العمل، والانشطة المتميزة التي يقومون بها، والعملية التنظيمية.هذا فضلا عن رسالة الشكر التي نقلها الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، رسالة شكر وتقدير الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من العارضين بمعرض زهور الربيع، وذلك لجهوده وتكليفاته بدعم وتذليل العقبات التي تواجه كافة العارضين، وخروجه بمظهر مشرف ولائق بمستوى الحدث السنوي الهام، وتشديده على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحث العاملين على التنظيم الجيد للمعرض.وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة وميريام فرناندو مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث تم بحث أوجه التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة الزراعة، فيما يتعلق بالمشروعات القائمة واستراتيجية الوزارة في تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية المقدمة من الحكومة الألمانية والتي يقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالقاهرة، كما استقبل كلا من: "إبراهيم كابا" وزير خارجية جمهورية غينيا، و" بونتورابي ياتارا" وزيرة الطاقة الغينية و"شانتال كول" مستشارة رئيس الجمهورية الغيني لشئون البيئة والتنمية المستدامة والوفد المرافق لهم حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة.وأعلن القصير اعتماد مبلغ 703 ملايين جنيه لاكثر من 5 الاف مستفيد من صغار المربين لشراء 47 ألف رأس ماشية، ليصبح إجمالي ما تم تمويله لمشروع البتلو حتى الأن حوالى 4 مليار جنية لاكثر من 25 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 272 ألف رأس ماشية، كما كلف وزير الزراعة، معهد بحوث وقاية النباتات بتلبية مطالب محافظة جنوب سيناء والتى تم عرضها خلال زيارة وزير الزراعة الشهر الماضي واجتماعه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض وبعض الحشرات الضارة.وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من تحصين أكثر من 5.4 مليون جرعة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك ضمن الحملة القومية والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، كما قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة بتوزيع 50 الف شتلة زيتون مجانا على مزارعي مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقد أشاد شعيب بالتعاون المستمر بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح من أجل خدمة المزارعين.وأجرى الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بجولة تفقدية لبعض المواقع الإنتاجية بمحافظة أسوان، وذلك في زيارة استغرقت ثلاثة أيام بدأها بزيارة مفرخ صحاري لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المفرخ والوقوف على آخر المستجدات واعمال التطوير والتنمية بالمنطقة، والتقى مصيلحى بالعاملين بالمفرخ واكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة انتاجية المفرخ والتى تبلغ ١٠ ملايين وحدة زريعة بلطي، كما نظم المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة بتنظيم ورشة عمل بعنوان تحسين جودة وسلامة التمور المصرية، بمحافظة مطروح.جاء ذلك استكمالا لزيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير التي قام بها إلى محافظة مطروح، وقام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور خالد جاد مدير المكتب الفني والجهاز الارشادي لمحافظة القليوبية بمتابعة الحالة العامة بحقول اكثار التقاوي وحقول الحملات القومية للمحاصيل المختلفة قمح وفول وغيرها.