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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: إطلاق حزمة خدمات جديدة قبل نهاية مارس

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:48 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تستعد لإطلاق خدمات تموينية جديدة قبل نهاية مارس الجاري عبر موقعها الإلكتروني "دعم مصر"، إضافة إلى توحيد الخدمات التموينية المقدمة للمواطن من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع "دعم مصر" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو من خلال مكاتب الخدمة التموينية المطورة بالمحافظات، والتي تعمل عبر دائرة إلكترونية مغلقة.

وبحسب التقرير المقدم من الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هناك خدمات تموينية موجودة بالفعل عبر مصر الرقمية، سيتم إضافتها على موقع دعم مصر، ومكاتب الخدمة مع الالتزام ببعض الشروط للحصول عليها، وهناك خدمات أخرى تم وضع ضوابط الحصول عليها مثل إضافة المواليد، والزوجة المحرومة، تم إرجاؤها في التقرير لمرحلة ثانية لم يحدد لها توقيت زمني.

وأوضح التقرير أن الخدمات المتاحة عبر مصر الرقمية وستتم إتاحتها من خلال "دعم مصر" والمكاتب تشمل خدمات استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف يشترط أن تكون بطاقة التموين سارية، وأن يكون مقدم الطلب رب الأسرة في البطاقة.

خدمة نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى اشترطت التموين أن تكون البطاقة سارية، وأن يتطابق عنوان بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة مع المحافظة المراد النقل إليها.

كما تشمل خدمة ضم أفراد أسرة متاحة حاليًا على مصر الرقمية، وجارٍ التنفيذ والتعميم على دعم مصر ومكاتب الخدمة المطورة خلال المرحلة الأولى، وبالنسبة لضم أفراد الأسرة من الذكور، يشترط أن يتقدم بطلب هذه الخدمة رب الأسرة، وأن تكون البطاقة سارية على قاعدة البيانات، وأن يكون المنقولون مستفيدين على بطاقة أخرى سارية على قاعدة البيانات، وأن يكونوا أبناء أو زوجة لرب الأسرة، وحددت التموين أنه لا يجوز إضافة أكثر من زوجة واحدة على نفس البطاقة.

وبالنسبة لضم أفراد أسرتي من الإناث، والمقصود بها ضم المطلقات والأرامل، تشترط وزارة التموين أن يكون مقدم الخدمة رب الأسرة في بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة سارية على قاعدة بيانات منظومة إدارة البطاقات، وأن تكون المنقولة نجلة رب الأسرة، ومستفيدة على بطاقة أخرى سارية، وبالنسبة للأطفال القصر أن تكون الحضانة طبقًا لحكم المحكمة لرب الأسرة في البطاقة التموينية.

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