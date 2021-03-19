مصرع طفل سقط من أعلى منزله في البحيرة

لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه صباح اليوم، إثر سقوطه من أعلى المنزل بقرية بطورس التابعة لدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبو المطامير العام.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول طفل للمستشفى العام جثة هامدة ادعاء سقوط من أعلى المنزل.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين سقوط "محمد أحمد مجدي" ٨ سنوات، من أعلى منزله ووصوله إلى المستشفى العام جثة هامدة، ولا يوجد شبهة جنائية.تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.