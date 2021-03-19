رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإكوادور تسمح بدخول أراضيها بدون اختبار كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:46 ص
الإكوادور
الإكوادور
هدير سند
طباعة
أعلنت سلطات الإكوادور أنها ستسمح بدخول أراضي البلاد بدون اختبار سلبي لفيروس كورونا للمسافرين الذين تلقوا لقاحا ضد الفيروس التاجي، وفقWا لقناة "روسيا اليوم".

وذكرت وزارة السياحة في الإكوادور أن اللجنة الوطنية وافقت على قواعد جديدة للسفر جوا، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 22 مارس الجاري"، مؤكدة أن المسافرين الذين لديهم شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا سيتمكنون من دخول أراضي البلاد بدون تقديم نتائج الاختبار.

وأضافت أنه في حال عدم وجود شهادة التطعيم سيكون على المسافر أن يقدم اختبارًا سلبيًا لفيروس كورونا، أخذه في غضون 3 أيام قبل السفر، أو يُقدم اختبارًا إيجابيًا لوجود الأجسام المضادة.

وأشارت إلى أنه سيكون من الممكن أيضا دخول أراضي الإكوادور مع اختبار إيجابي لفيروس كورونا، بشرط الشفاء من المرض في غضون أكثر من شهر وبدون أعراض المرض، ولديهم شهادة طبية بأنهم بحالة صحية جيدة.

وكانت الإكوادور قد سجلت 306 آلاف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء و16.3 ألف حالة وفاة جراء الفيروس.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

«أمن قومي».. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني قضية سد النهضة

وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع السرطان


الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

الإمارات وكوريا الجنوبية تحتفلان بـ40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية

دراسة: لا أدلة على تسبب أسترازينيكا في جلطات دموية

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة ناعيا شاكر عبد الحميد: ستبقى سيرته العطرة وعلمه

شهادات من الفائزين بـ«الشارقة للإبداع» في ثاني أيام ملتقى الأقصر للشعر العربي

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

رئيس التنمية الثقافية ينعى شاكر عبدالحميد: «كان موسوعة ثقافية»