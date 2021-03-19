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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: تسجيل 9 آلاف و699 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:04 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجلت السلطات الصحية الروسية 9 آلاف و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و437 ألفا و938 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، في بيان له اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في جميع المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أن 1264 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية، مشيرا إلى تسجيل 443 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 94 ألفا و267 شخصا.

وأوضح البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1809 إصابات من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ921 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 605 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 12 ألفا و337 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و49 ألفا و373 شخصا.

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