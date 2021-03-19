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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 29 سفينة حاويات وبضائع عامة

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:43 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43 ألفا و383 طنا تشمل: 1500 طن رمل و15 ألفا و158 طن فوسفات و23 ألفا و325 طن يوريا و3400 طن مولاس.

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و492 طنا تشمل: 1027 طن خشب زان و4288 طن قمح و8027 طن ذرة و4001 طن فول و10 آلاف و130 طن حبيبات ناتج حرق أفران و1102 طن أبلاكاش و917 طن حديد.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1698 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية واليونان وسنغافورة وهولندا والهند والصين وأمريكا وانجلترا وروسيا وألمانيا ومالطا وإيطاليا.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحاويات الوارد بلغ 640 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1389 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء الى 88 ألفَا و995 طنًا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 206 آلاف و554 طنًا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5566 شاحنة.

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