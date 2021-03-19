قرار من نيابة حلوان ضد سائق ميكروباص متهم بصدم طفل

أمرت نيابة حلوان، بحجز سائق ميكروباص 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لاتهامه بصدم طفل أثناء عبوره الطريق بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم حلوان، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.