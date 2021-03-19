استكمال أعمال صيانة الكشافات ورفع التراكمات والقمامة في الأقصر

استكمل حي المطار حملات النظافة اليومية والغسيل والكنس للشوارع، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، وبمعاونة محمد فوزي نائب رئيس الحي، حيث تم متابعة الأعمال بمنطقة المطار ورفع وتسوية الأتربة والتراكمات بالمعدات الثقيلة بالاضافة الى رفع وتفريغ الحاويات.وأسفرت الحملة عن متابعة أعمال رفع القمامة من حاويات القمامة من طريق منشاة العماري العمومي والوحدة البيطرية وطريق السوفتيل الجديد وجامع الرحمة بالفاخورة وبنزينة عواد والحي القديم وملعب نجع العرب، بالإضافة إلى متابعة أعمال تركيب كشافات جديدة بنجع دياب التابع لمنطقة المطار.يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، لرؤساء الأحياء، بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة، والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، ورفع كفاءتها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.