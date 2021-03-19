«مستثمري المنيا» خريطة الصعيد تغيرت تمامًا بفضل خطط التنمية

ثمن المهندس علاء مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، دور وجهود البنك المركزي في إطلاق المبادرات والقرارات المحفزة للاقتصاد المصري منذ بداية ظهور الموجة الأولى لفيروس كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم.وأضاف مرسي لـ"الدستور"، أن خريطة الصعيد تغيرت تمامًا إلى الأفضل وذلك يرجع إلى خطة تطوير واهتمام الدولة بالبنية التحتية والطرق، فضلًا عن تدشين المدن الذكية الجديدة والمجمعات الصناعية والتي أدت إلى خفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل كثيرة.وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أهمية دور مبادرة حياة كريمة في تحسين مستوى معيشة المواطن داخل قرى ومراكز الصعيد، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد مليئة بالفرص الاستثمارية سواء طبيعية او بشرية ولكنها غير مستغلة بشكل أفضل.