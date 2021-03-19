للوقاية من كورونا.. إجراءات احترازية مشددة بالقطاع السياحى فى الأقصر

قال الدكتور محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، إنه تم العمل على عدة إجراءات وقائية تماشيًا مع إجراءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بعودة الفنادق بإجراءات محددة للوقاية من العدوى بكورونا، وذلك بدعم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم عمل حملات تفتيشية تصدر شهادات للفنادق لإعادة افتتاحها مرة أخرى عبر تطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة، وعادت أعداد كبيرة من الفنادق الثابتة والعائمة للعمل في الأقصر.

وأوضح "عبدالقادر"، في تصريحات صحفية له، أنه تعتبر المناطق الآثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، بها فرصة تنافسية للسياحة حول العالم، حيث إنها مناطق مفتوحة وسهل جدًا تطبيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية والاحترازية داخلها، مشيرًا إلى أن تلك الميزة تدعم الأقصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث توجد عدة مبادرات وحملات تسويقية مميزة تبشر بموسم سياحى مميز خلال الفترة المقبلة، ففي شهر مارس سيتم تنظيم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ويجري التجهيز له حاليًا للتنظيم فى المناطق المفتوحة في الأقصر ليكون أحد عناصر الجذب السياحي، بجانب قطارات الشباب بدعم وزارة الشباب والرياضة التي تنهض بالمحافظة فى المجالات السياحية والزيارات الآثرية، وتنتظر الأقصر أيضًا رحلات شارتر أهمها طيران مباشر من العاصمة الإسبانية مدريد، وجميع تلك الخطوات تصب بمصلحة التسويق السياحة في الأقصر.