«الباروكى» يستعد لعبور المانش بـ 15 كيلو متر سباحة في النيل

بدأ السباح العالمي سيد الباروكي صباح اليوم التجهيز لعبور المانش في شهر يونيو المقبل بالسباحة في نهر النيل على طول 15 كيلو مترا.وبدأ الباروكي صباح اليوم في السباحة حول جزيرة الوراق مرورًا بأسفل كوبري تحيا مصر ليعتبر أول سباح مصري عبر أسفل الكوبري.وقال السباح سيد الباروكي قبل لحظات من تجربة العبور في النيل، إن السباحة في مياه النيل أصعب بكثير من السباحة في مياه البحر.وأضاف أنه بدأ من مرسى النادي الأهلي بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وأن جولته ستكون حول الجزيرة والعودة مرة أخرى للمرسي.ويحاول السباح المصري بطل موسوعة جينيس في الأرقام القياسية تسجيل رقم جديد في عبوره للمانش باستخدام زعانف المونو ليكون أول سباح يعبر المانش منفردًا.